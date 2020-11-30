banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Vergi sistemi değişiyor
Vergi sistemi değişiyor
Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş
Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık

Kitaplar yeniden hayat buluyor

Ankara’nın Sıfır Atık Pilot ilçesi Kızılcahamam’da başlatılan Sıfır atık projesi geri dönüşümde amacına ulaştı.

Genel 30.11.2020, 08:17
6
Kitaplar yeniden hayat buluyor
banner422

Ankara’nın Sıfır Atık Pilot ilçesi Kızılcahamam’da başlatılan Sıfır atık projesi geri dönüşümde amacına ulaştı.

Sıfır Atık, sadece doğru konteynerlara doğru atıkları atmanın yanısıra aıkları tekrar tekrar kullanabilmek sıfır atığın temel prensibi olarak dikkat çekmekte.

Bu amaçla geri kazanıma gönderilmesi için Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirilen geri dönüşebilen atıklar dışında kullanılabilir düzeydeki KPSS, TYT, AYT, YDT ve LGS sınavlarına yönelik test ve çalışma kitapları, dini yayınlar, roman ve hikayelerin, titiz bir şekilde dezenfekte edilerek temizlendikten sonra Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesi’nde bulunan sıfır atık kitaplığına öğrencilerin ve vatandaşların kullanması için gönderiliyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık