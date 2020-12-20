Kitaplar virüse karşı dezenfekte edilerek okuyuculara veriliyor

Kayseri 75. Yıl Halk Kütüphanesi’nde koron virüs sürecinde kitapseverlerin rahatlıkla ulaşması için kitaplar, dezenfekte cihazı ile dezenfekte edilerek bakteri ve virüsten temizleniyor.

Korona virüsün etkili olduğu günden itibaren kütüphanede gerekli önlemlerin alındığının altını çizen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Kütüphanemizde her kurumda olduğu gibi girişte HES kodu alıyoruz. HES kodu alındıktan sonra okuyucularımızın ateş ölçümü yapılıyor. Dezenfektanlarımız var ve okuyucular ellerini dezenfekte edebiliyor” dedi.

“Kütüphanemizde ayrıca kitap dezenfektan cihazımız var” diyen Dursun, “Ödünç verilen ve alınan kitaplarımız bu cihaza konularak dezenfekte ediliyor. Tek kitap konuluyor ve yaklaşık 30 saniyede kitap havalandırılıyor ve verilen ışınlarla bakteri ve virüslerden arındırılıyor. Okuyucumuz kitabı temiz bir şekilde gönül rahatlığı ile alabiliyor. Bu cihaz sayesinde kitapların tüm sayfaları temizlenmiş oluyor” diye konuştu.

Dursun, kütüphanelerde genelgeler doğrultusunda düzenlemeler de yapıldığının altını çizerek, “Okuyucularımız için masalarımızda bir düzenleme yaptık. Güvenli mesafe oluşacak şekilde oturma düzeni ayarladık. Okuyucular bu şekilde belirli bir mesafede okuma ve çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Pandemi döneminde oturma düzenleri genelgelere uygun olarak ayarlandı” ifadesini kullandı.