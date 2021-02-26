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Kitap kampanyası için başvuru noktalarının sayısını artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha çok kitap okuması amacıyla başlattığı kitap bağışı kampanyası için başvuru noktalarının sayısını artırdı.

Genel 26.02.2021, 13:27
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Kitap kampanyası için başvuru noktalarının sayısını artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha çok kitap okuması amacıyla başlattığı kitap bağışı kampanyası için başvuru noktalarının sayısını artırdı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 17 Şubat’tan itibaren 8 Çocuk Kulübü ile Çocuk Meclisi’nde başlattığı kitap kampanyasının başvuru adreslerine yenilerini ekledi. Hayırsever vatandaşların kampanyaya katılımını artırmak amacıyla merkez ve çevre ilçelerde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Merkezleri de kitap bağışlarını toplamaya başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Meclisi’nin dışında merkez ve çevre ilçelerdeki Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Merkezlerine de kitapların bağışlanabilmesi için 27 nokta belirledi. Vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullara ücretsiz olarak dağıtılacak.

İhtiyaç sahibi okullara kitap desteğinde bulunmak isteyen Başkentliler, 17 Mart tarihine kadar kent genelinde şu 27 noktada bulunan Çocuk Kulüpleri, Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi’ne gelerek masal ve çocuk kitaplarını hediye edebilecek:

Ahmetler Çocuk Kulübü: Libya Caddesi Çaldıran Sokak No:20 Kolej/Ankara Telefon: 0312 430 60 81-83,

Aktepe Çocuk Kulübü: Bademlik Mah. Itri Sok. No:16/A -Aktepe Keçiören / Ankara Telefon: (0312) 357 06 66,

Altındağ Çocuk Kulübü: Ziraat Mahallesi, Altındağ Caddesi No:31 Kat:3 Telefon: 0312 317 59 27,

Mamak Çocuk Kulübü: Asım Gündüz Caddesi No:1/1 Lale İş Merkezi Telefon: 0312 432 38 87,

Sincan Çocuk Kulübü: Lale Meydanı Belediye İş Merkezi Kat: 5 Sincan/Ankara Telefon: 0312 268 81 87,

Batı Park Çocuk Kulübü: Kardelen Mahallesi 2040. Sokak 2T Blok Batıkent/Ankara Telefon: 0312 257 36 60,

Sinanlı Çocuk Kulübü: Sinanlı Beldesi Hocasinan Mahallesi Okullar Caddesi No: 39 Ayaş/Ankara Telefon: 0312 714 54 34,

Çocuk Meclisi: Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 12 Sıhhiye/Ankara Telefon: 0312 431 55 26,

Altındağ Gençlik Merkezi: Ziraat Mahallesi, Altındağ Cad. No:31 Kat:1 Dışkapı/Altındağ Telefon: (0312) 317 59 28,

Akyurt Aile Yaşam Merkezi: Beyazıt Mah. 9. Mayıs 90. Cad. No:1 Akyurt/Ankara Telefon: 0312 844 19 51,

Ansera Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü: Portakal Çiçeği Vadisi Ansera İş Merkezi Çankaya/Ankara Telefon: (0312) 441 28 73-74,

Araplar Aile Yaşam Merkezi: Araplar Mah. 1339/6. Sok N0:23/F Mamak/ Ankara Telefon: (0312) 571 13 06,

Bala Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü: Şentepe Mah. Atatürk Bulvarı Bala/Ankara Telefon: (0312) 876 10 20,

Batıkent Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü: İlk Yerleşim Mah.1872. Sok No:50 Batıkent Yenimahalle/Ankara Telefon: (0312) 386 24 41-42,

Çubuk Aile Yaşam Merkezi: Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara(2. Kısım) Bulvarı. No:149 Çubuk/Ankara Telefon: (0312) 837 56 57,

Elmadağ Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü: Bülent Ecevit Cad. İsmetpaşa Mah. No:42 Elmadağ/ Ankara Telefon: (0312) 863 40 34,

Elvankent Aile Yaşam Merkezi: Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları No:349/A Elvankent Etimesgut/Ankara Telefon: (0312) 260 44 11,

Esertepe Aile Yaşam Merkezi: Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Cad.No:3 Keçiören/Ankara Telefon: (0312) 507 35 99,

Kazan Aile Yaşam Merkezi: Fatih Mah. Ankara Bulvarı No:295 Kazan/Ankara Telefon: (0312) 507 39 66-64-65-68,

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi: Sanatoryum Cad. No:273 Kuşcağız Keçiören/Ankara Telefon: (0312) 380 10 43,

Kuzey Yıldızı Aile Yaşam Merkezi: Yeşiltepe Mah. 2. Etap Rekrasyon Alanı Küme Evleri No:5 Keçiören/Ankara,

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi: Adnan Yüksel Cad. Aşağı Eğlence Mah.No:2 Keçiören/Ankara Telefon: (0312) 507 37 30,

Sincan Aile Yaşam Merkezi: Yunus Emre Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 Sincan/Ankara Telefon: (0312) 273 97 90,

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi: Aşağı Yahyalar Mah.990. Sok No:1-1/A Yahyalar Yenimahalle/Ankara,

Yenimahalle Gençlik Merkezi: Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle/Ankara (0312) 507 39 90,

Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi: Fevzi Çakmak Mah. 70. Cad. 23/49 Yenikent Sincan/Ankara,

Polatlı Aile Yaşam Merkezi: Zafer Mah. Adnan Menderes Cad. No:80 Polatlı/Ankara Telefon: (0312) 325 81 80
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