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Kitap Fuarı’nda İhlas Medya Grubu standına yoğun ilgi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda İhlas Medya Grubu standına ilgi yoğun oldu. Standı ziyaret eden vatandaş ve çocuklara ise İhlas Vakfı kitapları ile Türkiye Çocuk Dergileri hediye edildi.

Genel 14.05.2022, 16:17
Kitap Fuarı’nda İhlas Medya Grubu standına yoğun ilgi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda İhlas Medya Grubu standına ilgi yoğun oldu. Standı ziyaret eden vatandaş ve çocuklara ise İhlas Vakfı kitapları ile Türkiye Çocuk Dergileri hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Türkiye Gazetesi stant açtı. Pandemi sebebiyle ara verilen kitap fuarı, 2 yılın ardından tekrardan kapılarını açtı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 315 yayınevi, 40 sahaf, 380 yazar ve 70 STK’nın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda İhlas Medya Grup’ta stant açtı. Stantta ziyaretçilere İhlas Haber Ajansı ve holding bünyesinde bulunan İhlas Vakfı, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama’nın faaliyetleri hakkında bilgiler aktarılarak, Hakikat Kitapevi’nin kitapları sergilendi.

Fuara yoğun ilgi olduğunu söyleyen Kocaeli İhlas Pazarlama sorumlusu Mehmet Selim, “İhlas Holding bünyesinde bulunan İhlas Haber Ajansı, İhlas Vakfı, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi olarak stant açtık. Halkımızın teveccühü ve ilgisi bu sene çok fazla, umarım her sene bu şenlik devam eder. Katılanlara ve bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret eden bütün vatandaşlarımıza gerek ücretsiz gerek cüzi bir miktarda kitaplarımız takdim edilmektedir. İhlas Vakfı olarak düzenlediğimiz kitapları dünyanın birçok ülkesine ve onların bulunduğu dile bastırılıp gönderilmektedir” dedi.

“Türkiye Çocuk Dergisi’ni çocuklara hediye ediyoruz”

Kocaeli Türkiye Gazetesi dağıtım sorumlusu Osman Tosun ise, “Fuar sebebiyle burada bulunmaktayız ve Hakikat Kitapevi’nin kitaplarını da burada vatandaşlara sunuyoruz. Türkiye Çocuk Dergisi ile de ayrıca hizmet vermekteyiz. Dergi her ay düzenli olarak Türkiye Gazetesi’nin yanında çocuklara hediye olarak verilmektedir. Fuara yoğun ilgi var, gelecek yıllarda fuarın devam etmesini bekliyoruz. Türkiye Gazetesi 1970 yılından beri halkımıza hizmet vermekte ve abone sistemiyle dağıtılmaktadır. Arzu edenlerin evine ve iş yerlerine kadar götürmekteyiz. Bir aylık abone ücreti sadece 60 TL’dir" diye konuştu.

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