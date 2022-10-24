Kısmi çökme meydana gelen üniversiteyle ilgili Küçükçekmece Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi

Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken inşaat alanının yanında bulunan özel üniversitede meydana gelen kısmi çökme nedeniyle Küçükçekmece Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir” denildi.

Küçükçekmece’de meydana gelen çökme nedeniyle Küçükçekmece Kaymakamlığından açıklama geldi. Açıklamada, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 binanın tedbir amaçlı tahliye edildiğini tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşların ve yurtta kalan 71 öğrencinin ilçede bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirildiği belirtildi. Ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğalgaz akışları kesilerek muhtemel bir afet durumuna karşı önlem alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

“Soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir”

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen Küçükçekmece Kaymakamlığı açıklamasında “Dün saat 16.30 sularında Kemalpaşa Mahallemizdeki bir inşaat temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliği tespit edilmiştir. Kaymakamlığımızca ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri İnşaat mahalline sevk edilerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır. 2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan özel üniversite binası tahliye edilmiştir. Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu özel üniversite Binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğalgaz akışları kesilerek muhtemel bir afet durumuna karşı önlem alınmıştır. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Konu ile alakalı soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir” denildi.