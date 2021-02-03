Kısmi av yasağının sona ermesinin ardından Sakaryalı balıkçılar vira Bismillah dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan bölge yeniden avcılığa açılmasının ardından Sakaryalı balıkçılar vira Bismillah diyerek yasağın kalktığı bölgelere yelken açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 aydır hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının sona ermesinin ardından Sakaryalı balıkçılar vira Bismillah diyerek yasağın kalktığı bölgelere yelken açtı. İzinli bölgelerden avlanan balıklar ise Kocaali sınırından Gürcistan sınırına kadar yasak olduğu için İstanbul’da Rumeli Feneri ve Şile Balıkçı Barınağından, Kocaeli’nde ise Kefken Balıkçı Barınağından il ve ilçe müdürlükleri personeli gözetiminde çıkartılabilecekler. Av yasağının kalktığı bölgeye gitmek için hazırlığını yapan balıkçı Ahmet Özdemir ise teknelerinin hazır olduğunu dile getirdi. Yasağın kalkmasına sevindiğini belirten Özdemir, hamsi fiyatlarının 10 ila 20 lira arasına düşebileceğini dile getirdi.

Yasağın kalkmasına sevindik

Av yasağı durumu hakkında bilgi veren Karasulu balıkçı Ahmet Özdemir, “Şuanda teknelerimiz hazır vaziyette bekliyoruz. Sakarya il sınırından İğneada’ya kadar hamsi yasağı kalktı. Şuanda Kefken, Şile, Bağırganlı ve Rumeli tarafına doğru balıkçılık var. Durum şuanda iyi gözüküyor, fena değil. Bu izin verilen yerler Sakarya il sınırından öteye olduğu için mecbur balıkçılık faaliyetini orada sürdüreceğiz. Boşaltma işlemini de Sakarya’da gerçekleştiremiyoruz; Kefken, Şile veya Bağırganlı limanlarında gerçekleştirebiliyoruz. Balık durumu iyi gözüküyor. Buradan çıkış yaparak balıkçılık faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bu durumda bizi etkileyecek bir şey yok biz bu duruma yani yasağın kalkmasına sevindik. Tabii ki mesafemiz var, balık olmazsa etkiler. Tuttuğumuz balıkları izne açık yerlerde indirip Karasu’ya araçlar ile getiriyoruz. Hamsi artık buzlanmış değil de taze şekilde çıkacak. Fiyatlarda düzelir, orta şekilde olur yani. 10 ila 20 lira arasına düşer. Sakarya il sınırından İğneada’ya kadar sezon bitene kadar kapanacağına sanmıyoruz. Çünkü şuanda tutulan hamsiler düzgün çıkıyor bu sebeple sezon sonuna kadar kapatılacağını zannetmiyoruz. Sakarya’dan balık boşaltamıyoruz, il sınırlarından öteye avcılığımızı yapabiliyoruz” dedi.