Kışlık periyodik bakımda merdiven altı ürün uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak isteyen sürücüler oto sanayilerin yolunu tuttu. Oto tamircileri, araçların bakımlarının yapılmaması durumda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araçlarda periyodik bakımının önemi de ön plana çıkıyor. Konya’da soğuk havaların hissedilmesiyle araçlarına kışlık bakım yapmak isteyenler oto sanayinin yolunu tuttu. Oto tamirciler araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Kışlık bakımının önemine değinen ustalar, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Araçta büyük masraflar meydana gelebilir”

Oto tamir ustası İlyas Gür, bir aracın motor yağı, antifriz ve cam suyunun hayati önem taşıdığını belirterek, “Kışlık bakım denilince aklımıza ilk olarak motor soğutma su sıvısı antifriz gelir, daha sonra motor yağı, cam suyu ve aracın periyodik bakımı içinde olan filtre değişimleri çok önemli. Bu parçalarda yapılan değişimlerdeki işlemlerin önemi kış aylarında aracın performansı, artı güvenli sürüş ve tedbir olarak bilinir. Kış aylarında örnek veriyorum antifriz olmazsa sabah aracımızı çalıştırmak istediğimizde çalışmaz çünkü bazı bölümleri donmuştur. Bununla beraber donan bölümlerin patlaması sonucu araçta büyük masraflar meydana gelebilir. Motor yağı da 10 ile 15 bin kilometre arasında kesinlikle değişim gerekir. Son olarak cam suyu bulunmazsa yoldan gelen çamur camı kapattığı anda büyük kazalara neden olabilir” dedi.

“Merdiven altı ürün kullanımı sonucu ciddi maliyetli zararlar olabilir”

Araçlarının periyodik bakımını yaptırmak isteyen sürücülere uyarıda bulunan Gür, “Kışlık bakımı yaptıran sürücülerimiz eğer kalitesiz, yani merdiven altı ürün kullanımında motora ilerleyen zamanda zarar verebilir. Sürücüler arasında bazen sen ne kadara yaptırdın bakımı, ben daha ucuza yaptırdım gibi konuşmalar oluyor. Ama bunun sonucunda ucuz yaptıran sürücünün aracında bulunan malzemeler merdiven altı olabilir. Biz sürücülerimize lisanslı ürün almalarını, kullanmalarını tavsiye ederiz. Kalitesiz yağ kullanımı araçlarda motor kitleme yapabilir. Kalitesiz antifriz kullanımında da araç motor bloklarında donma ve patlamalara neden olabilir. Motor sıvılarında antifriz kullanırken eksi 52 derecelik bir ürün kullanmanız gerekiyor, bu da zaten lisanslı bir ürün olur. Merdiven altı ürün kullanımı sonucu ciddi maliyetli zararlar olabilir. Araç bakımlarını yaptırmak isteyen sürücülerimiz periyodik kışlık bakımlarını yaptırdıktan sonra 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında bir maliyet çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Aracına kışlık periyodik bakım yaptıran Ömer Türkmenoğlu, "Araç sahipleri bakımlarını yaptırsınlar. Şimdi yeni model araçlar kendileri bildirim yapıyor. Periyodik bakım dönemlerinde kesinlikle bakımlarını yaptırsınlar. Özellikle benim gibi iş gereği sürekli uzun yol yapan vatandaşların kesinlikle aksatmadan bakımları yaptırsın. Bu bakımlar hem sürücüler için hem araçlar için önemli" diye konuştu.