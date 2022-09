Kıskandıran sünnet töreni...Devlet korumasındaki çocuklar Vali Memiş’in makam aracı ile şehir turu attı

Erzurum’da devlet korumasındaki çocuklar için düzenlenen sünnet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Koruma altındaki çocuklar Vali Okay Memiş ve diğer protokolün makam araçlarıyla düzenlenen konvoy da şehir turu attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen sünnet programında 6 çocuk sünnet ettirildi. Gönüllerince eğlenen çocuklar için düzenlenen konvoya motosikletli Yunus timleri ve Off-road kulübü üyeleri de destek verdi.

Vali Okay Memiş sünnet olacak çocuklarla birlikte pasta kesimi yaptı, onlara çeşitli hediyeler verdi. Törende sünnet olacak çocuklara gönüllü anneler tarafından kına yakıldı.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy ve STK temsilcileri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş yaptığı açıklamada, “Bir baba konumunda olarak çocuklarımızın sünnet düğününde, başta sayın valim olmak üzere, Erzurum olarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu çocuklarımız devletimizin itinayla büyüttüğü, özellikle devlet büyüklerimizin yakinen takip ettiği, bizimde çocuklarımızla olmaktan çok mutlu olduğumuz güzel bir görevi yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş de “An güzel, en görkemli sünnet konvoyunu yaptık. Planlı, programlı, kurallara uygun, trafiği de çok aksatmadan çok güzel bir konvoy yaptık. Biz bu çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her zaman yanlarında olacağız, bütün evlatlarımızın, çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız. Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlayacağız. Onların eğitim faaliyetlerini sonuna kadar takip edeceğiz ve topluma hazır bireyler olmaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.