Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında Eminönü ve Galata Köprüsü boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında üçüncü hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00’de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Dün akşam mesai çıkışında meydanlarda, yollarda ve duraklardaki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı’da boş kalan meydanlardan birisi oldu.

Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahipleri, yavaş yavaş kepenk açmaya başladı. Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydana ise kuşlar, köpekler ve kediler hakim oldu.