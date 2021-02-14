Kısıtlamayı unutan gençler kar topu savaşı yaptı

Zeytinburnu’nda kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kar topu oynamak için cadde ve meydanlara akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen arkadaşlarıyla kar eğlencesine katılan Serhat Coşkun, “Bayadır evdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Biraz eğlenmek için dışarı çıktık” dedi.

İstanbul’da cumartesi gecesi hafif şekilde başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttırdı. Megakentin ilçelerinin çoğu beyaza bürünürken, Zeytinburnu’nda çocuklar kendilerini dışarı attı. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cadde ve meydanlarda arkadaşlarıyla kar topu oynayan çocuklar karın keyfini çıkardı.

Arkadaşlarıyla kar topu oynamak için dışarı çıkan Muhammet Ata Kılıç, “Kar topu oynuyoruz. Bu fırsatı değerlendirdik. Çok eğleniyoruz. Zaten uzun zamandır evlerdeyiz. Şimdi kar yağınca dışarı çıktık. Çok eğleniyoruz. Kısıtlama var ama uzun süredir içeride kaldık. Artık çıkmak istiyoruz” dedi.

Kar yağışını görerek arkadaşlarıyla kar topu oynamak için dışarı çıkan Serhat Çoşkun, “Kartopu oynuyorduk. Canımız sıkıldı biraz dışarı çıktık, oyun oynuyorduk. Bayadır evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Çalışıyoruz. Bugün hafta sonu. Biraz eğlenmek için dışarı çıktık. Bir şey olmaz. Bugün kar yağdı. Karı her zaman görmüyoruz. Bugün gördük biraz oynayalım dedik. Eğlencemize bakıyoruz“ ifadelerini kullandı.