Kısıtlamaya saatler kala dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Antalya’da 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü sahile akın etti. Sahilde yoğunluk oluşurken, bulutların arasından süzülen ışık hüzmesi de görsel şölen sundu.
Antalya’da 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü sahile akın etti. Sahilde yoğunluk oluşurken, bulutların arasından süzülen ışık hüzmesi de görsel şölen sundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle bu akşam 21.00’da başlayacak ve 4 Ocak 2021 pazartesi günü sabah 05.00’da soma erecek yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Antalya’daki vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Sahilin plaj kısmında oturan vatandaşlar, Beydağlarındaki bulutların arasından süzülen ışık hüzmesi eşliğinde manzarayı seyretti. Vatandaşlar oluşan muhteşem manzaranın fotoğrafını çekti, 2020 yılını Konyaaltı Sahilinde uğurladı.
Sahilin üst kısmında ise vatandaşlar yürüyüş yaptı, gençlerse paten kaydı.
"Son aktivitemizi burada yapmak istedik"Sahile gelenlerden Efe Can, "Konyaaltı sahilini insanlardan uzak olduğu için ve sosyal mesafeye kuralına uyulduğu için tercih ettim. Hava da güzel olduğu için ve oturabileceğimiz bir çok yer kapalı olduğu için şansımızı buradan yana kullanmak istedik” dedi. Doğukan Kılıçkap da, "Yılbaşı kısıtlamalarından önce son aktivitemizi yapalım dedik ve burayı tercih ettik" diye konuştu.
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