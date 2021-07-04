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Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim’e çıkanlar yağmura yakalandı

Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim’de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Genel 04.07.2021, 14:01
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim’e çıkanlar yağmura yakalandı

Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim’de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim’de sağanak yağmur etkili oldu. Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü Taksim’e gelen vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan kimi vatandaşlar ıslanırken, kimisi de otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korundu.
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