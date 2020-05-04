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Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı

İSTANBUL(İHA)- YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARININ BİTMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR SABAH İŞE GİTMEYE BAŞLADI. 4 GÜN SAKİN GEÇEN KENTİN MERKEZİ NOKTALARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI.

Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı

İSTANBUL(İHA)- YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARININ BİTMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR SABAH İŞE GİTMEYE BAŞLADI. 4 GÜN SAKİN GEÇEN KENTİN MERKEZİ NOKTALARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:27
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Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. 4 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar işe gitmeye başladı. Mega kentin merkezi yerlerinden olan Vatan Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi, E-5 Cevizlibağ Mevkii, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü ve Taksim Meydanı’nda hareketliliğin başladığı gözlendi. Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 08.00 itibariyle, 4 gün sonra ilk defa yüzde 20’ye çıktığı görüldü.

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