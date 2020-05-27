Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti

UŞAK'TAKİ VATANDAŞLAR 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİYLE ADETA SOKAĞA AKIN ETTİ. DIŞARI ÇIKAN BİR VATANDAŞ 4 GÜNLÜK KISITLAMANIN ARDINDAN ‘SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA’ DÖNDÜKLERİNİ İFADE EDEREK HAVA ALMAYA ÇIKTIĞINI BELİRTTİ.

Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti

UŞAK'TAKİ VATANDAŞLAR 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİYLE ADETA SOKAĞA AKIN ETTİ. DIŞARI ÇIKAN BİR VATANDAŞ 4 GÜNLÜK KISITLAMANIN ARDINDAN ‘SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA’ DÖNDÜKLERİNİ İFADE EDEREK HAVA ALMAYA ÇIKTIĞINI BELİRTTİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:01
8 Okunma
Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti

Uşak’taki vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle adeta sokağa akın etti. Dışarı çıkan bir vatandaş 4 günlük kısıtlamanın ardından ‘sudan çıkmış balığa’ döndüklerini ifade ederek hava almaya çıktığını belirtti.

Ramazan Bayramı’nda 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Uşaklılar sokağa akın etti. Saatlerin 24.00’ı göstermesiyle vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden dışarı çıktı. En işlek caddelerden biri olan İsmet Paşa’da insan yoğunluğunun yanı sıra yoğun araç trafiği de oluştu. Polis ekipleri son dakikalarda dışarıda olanlara yönelik denetim gerçekleştirirken, kısıtlamanın bitmesiyle de denetimlerine devam etti.

“Bayram buruk geçti”

Kısıtlamanın sona erdiği ilk dakikalarda kendini soka atan vatandaşlardan Yunus Karabulut, “Sudan çıkmış balık gibi hissediyorum, temiz hava gerçekten güzel. 4 gündür evde sıkıldık ama iyi olacaksa 4 gün daha kalırız. Yeter ki hastalık yayılmasın. Bayramda memleketime gidemedim, ailemle görüşemedim. Telefonla iletişim kurduk, zaten telefonlar yoğunluktan kilitlendi. Doğrusu bayram buruk geçti” diye konuştu.

“Çok mutluyuz”

4 günlük kısıtlamada sıkıldığını ifade eden Azad Beglanov ise, “4 gün zor geçti. Bayram olmasına rağmen evde kaldık ve çok sıkıldık. Ama şimdi yasak kalkınca hava almaya çıktık. Çok mutluyuz. Yağmur da yağdı ama ona rağmen yürüyüş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor
Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor
Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu
Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Malatya’da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Malatya’da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Günler sonra parka çıkan minik Hasan’dan tüm ülkeye mesaj var
Günler sonra parka çıkan minik Hasan’dan tüm ülkeye mesaj var
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”
Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”
Ağrı’da darbeler idam sehpasında asıldı
Ağrı’da darbeler idam sehpasında asıldı
Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı
Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın ardından devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın ardından devam ediyor
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı
Karaman’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı
Karaman’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı
Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı
Salgın sonrası maceraseverler artacak
Salgın sonrası maceraseverler artacak
Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi
Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi
Ankara’da 14 yaş altı çocuklar sokakta
Ankara’da 14 yaş altı çocuklar sokakta
Konya Tren Garı’nda YHT seferi hazırlığı
Konya Tren Garı’nda YHT seferi hazırlığı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim