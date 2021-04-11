Kısıtlamalarda hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

Iğdırlı hayvan severler hafta sonu kısıtlamalarında aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için Iğdır’da hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Yasaklar kapsamında Iğdırlılar kurallara uyarken aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının imdadına ise hayvan severler yetişti. Kendi imkanlarıyla kasaplardan et alan hayvan severler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının karınlarını doyuruyor.

"En az kendimiz kadar bu hayvanları da düşünmeliyiz"

Hafta sonu kısıtlamalarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu yüzden vatandaşların sokak hayvanlarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Habip Argıç, “Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde caddelerde bir sürü sokak hayvanı cadde ve meydanlarda yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler de hayvan severler olarak elimizden geldiğince bu sokak hayvanlarının yeterli bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Kedi ve köpek maması alarak ya da kasaptan çıkan artık etlerle sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyoruz. Ancak sokak hayvanları sadece hafta sonu kısıtlamalarında değil diğer günlerde de hatırlanmalı ve yiyecek ihtiyaçları karşılanmalı. En az kendimiz kadar bu hayvanları da düşünmeliyiz” dedi.