Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri hizmet vermeye devam ediyor

Iğdır’da tam kapanma döneminden muaf olan iş yerleri vatandaşların özellikle de Ramazan ayında mağduriyet yaşamaması için hizmet vermeye devam ediyor.

Tam zamanlı kapanma dönemi başlamasıyla birlikte Iğdır’da da başta temel gıda malzemelerinin satıldığı iş yerleri olmak üzere tam zamanlı kapanmadan muaf olan diğer iş yerleri de vatandaşların mağdur olmaması açısından hizmet vermeye devam ediyor. Kapanma nedeniyle müşteri bulmakta zorlandıklarını belirten iş yeri sahipleri buna rağmen yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek açısından iş yerlerini belirtilen zaman dilimleri arasında açık tutacaklarını söylediler.

“Müşterilerimiz mağdur olmasın diye iş yerimizi açık tutmaya çalışıyoruz”

Kısıtlama döneminde vatandaşların yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek için esnaf olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Mehmet Sinay, "Valla ilgi görüldüğü üzere fazla yok. Sadece müşterilerimiz mağdur olmasın diye iş yerimizi açık tutmaya çalışıyoruz. Kısıtlamanın kuralları gereği herkes evine yakın iş yerlerinde alışveriş yapmak zorunda olduğu için işlerimizde yüzde 50 civarında düşmüş diyebilirim. Kısıtlamada müşterilerimiz bize göre yetersiz” dedi.

“Açılış saati erken saatlere alınırsa biz esnaflar için daha iyi olur”

Pandemi döneminde esnaflarında sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Sinay, konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Kısıtlama döneminde esnaf olarak yaşadığımız en büyük sıkıntımız iş yerlerimizi saat 10.00’e açmak zorunda olmamız. Çünkü burası Doğu’nun en uç noktası. Güneşin ilk doğduğu il. Burada güneş saat 05.00’e doğar. İş yerlerimiz saat 10.00’da açtığımızda bizim için bir nevi gün bitiyor demektir. Doğu illerinde esnafın biraz daha erken açması gerekiyor. Yani açılış saati erken saatlere alınırsa biz esnaflar için daha iyi olur.”