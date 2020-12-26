Son Dakika
Kısıtlamada vatandaşlardan balıklara yoğun ilgi
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda saat 10:00-17:00 arasında hizmet verecek olan balıkçı ve balık tezgâhları yoğun ilgi görüyor.
Genel 26.12.2020, 14:34
6
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda saat 10:00-17:00 arasında hizmet verecek olan balıkçı ve balık tezgâhları yoğun ilgi görüyor.
Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında açık olacak işletmeler arasında yer alan balıkçılara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balıkçılar, vatandaşların telefonla verdiği siparişleri evlerine kadar ulaştırıyor.Balıkçı esnafların olan Mehmet Altıntaş, "Bu bölgede balıkçı yoktu. Biz de yeni açtık. İşyerimizi vatandaşlar ve komşularımız çok beğendi. Bizlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar balık için merkeze gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi kendi mahallemizde balıkçı hizmet vermeye başladı memnunuz diyorlar. Burada sıra da beklemek yok. Telefon sipariş hattımız var. Müşterilerimize götürüyoruz onlar memnun oluyorlar. Cuma cumartesi ve Pazar günleri işlerimiz daha çok oluyor. Vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz” şekilde konuştu.
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü