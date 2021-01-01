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Kısıtlamada Cuma namazı kılındı
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı.
Genel 01.01.2021, 14:13
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Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı.Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek kısıtlama ile ilgili yapılan bilgilendirmede vatandaşların, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gidebileceği belirtilmişti. Vatandaşlar, alınan karar doğrultusunda, evlerine en yakın camiye giderek namazlarını kıldı.
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