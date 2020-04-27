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Kısıtlama sonrasında Eskişehir’den örnek görüntüler

ESKİŞEHİR’İN GÜNEŞLİ HAVALARDA EN ÇOK RAĞBET GÖREN PARKLARINDAN KANLI KAVAK PARKI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNE RAĞMEN BOŞ KALDI.

Kısıtlama sonrasında Eskişehir’den örnek görüntüler

ESKİŞEHİR’İN GÜNEŞLİ HAVALARDA EN ÇOK RAĞBET GÖREN PARKLARINDAN KANLI KAVAK PARKI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNE RAĞMEN BOŞ KALDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:30
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Kısıtlama sonrasında Eskişehir’den örnek görüntüler

Eskişehir’in güneşli havalarda en çok rağbet gören parklarından Kanlı Kavak Parkı sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine rağmen boş kaldı.

Korona virüse karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece yarısından itibaren sona erdi. Kısıtlamanın bitmesi ve güneşli havanın etkisiyle, Eskişehirli vatandaşların parklara akın edecekleri tahmin ediliyordu. Eskişehirliler tarafından kentin en çok rağbet gören parklarından biri olan Kanlı Kavak Parkı’ndaki manzara ise şaşkınlık oluşturdu. Kısıtlamanın sona ermesine rağmen meşhur park ve ortasından geçen Porsuk Çayı’nın kenarları sessiz kaldı. Son haftalarda tedbirleri hiçe saydığı gözlemlenen şehirde, bu manzara takdir topladı. Birkaç sokak hayvanının bulunduğu parkta özellikle köpekler güzel havanın tadını çıkardı.

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