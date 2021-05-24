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Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

Genel 24.05.2021, 07:47
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

Kentte 21 Mayıs Cuma günü 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. Anadolu Yakası’nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor. D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.
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