banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Yüksel Yıldırım: ‘Bizi Türkiye'ye rezil ettiniz! Hüngür hüngür ağladım...'
Yüksel Yıldırım: ‘Bizi Türkiye'ye rezil ettiniz! Hüngür hüngür ağladım...'
Piyasalarda yıl sonu rallisi
Piyasalarda yıl sonu rallisi

Kısıtlama sonrası amatör balıkçılar sahile akın etti

Zonguldak’ta hafta sonu 56 saatlik kısıtlamanın ardından haftanın ilk günü amatör balıkçılar ve vatandaşlar Liman Caddesi’ne akın etti. Üçer metrelik aralıklarla olta atan amatör balıkçılar ise balık avlamanın tadını doyasıya çıkarttı.

Genel 14.12.2020, 15:09
3
Kısıtlama sonrası amatör balıkçılar sahile akın etti

Zonguldak’ta hafta sonu 56 saatlik kısıtlamanın ardından haftanın ilk günü amatör balıkçılar ve vatandaşlar Liman Caddesi’ne akın etti. Üçer metrelik aralıklarla olta atan amatör balıkçılar ise balık avlamanın tadını doyasıya çıkarttı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Zonguldak’ta da geçen Cuma günü 21:00’de başlayıp bu sabah 05:00’de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahile akın etti. Oltasını alan amatör balıkçılar da Liman Caddesi’ndeki iskeleye akın etti. Burada sarı kanat ve çinakop avlamak için sıraya dizilen balıkçılar üç metre mesafe kuralını da unutmadı. Oltacıların balık keyfi havadan drone ile görüntülendi.

Kent merkezindeki yoğunluk yerine sahile gelmeyi tercih ettiğini anlatan Orçun Kızılyar, "Hafta sonu çoluk çocukla vakit geçirdik. Hafta başı kendimizi sahile attık. İki gün evdeydik. Pandemi nedeniyle genelde evden dışarı çıkmıyoruz. Kalabalık olmayan yerlerde dolaşıyoruz. Sahilde köfte ekmek yemeyi tercih ediyoruz. Çarşılara pek gitmiyoruz. Pandemi biraz sıkıntılı geçiyor. Devletten yardım bekliyoruz. Çarşı içerisinde dükkan sahibiyim. Çay ocağı işletiyorum şu an kapalı. Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili açıklamalar yapacak sanırım. Biz de bekliyoruz" diye konuştu.

Amatör balıkçılıkla uğraşan Suat Dinçer de "Hafta sonu evdeyiz. Çoluk çocukla sohbet ediyoruz. Kısıtlamalara uyuyoruz. İki gün sıkıcı oldu ama bu gün balığa geldik. İki zevk yapalım dedik. Bu gün çinakop alıyoruz sarı kanat alıyoruz. Tek tük yiyecek kadar balık aldık. Biz de üç metre kuralına tabi uyuyoruz ama İstanbul gibi değil. Köprülerde oltacılığın bol olduğu yerlerde bu kural daha çok uygulanıyor. Biz de çok sık olmasa bile yine de bu kurala uyuyoruz. Biz yiyeceğimiz balığı her gün alıyoruz. Tabi balık az. Çok az. Şu an hamsi var. Rusya’ya geçecek diyorlar. İnşallah bol olur vatandaşımız ucuz yer" dedi.

Bazı vatandaşlar da liman arkası mevkiinde yürümeyi tercih etti.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11