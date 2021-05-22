Kısıtlama halk pazarını vurdu, tezgahlar boş kaldı

Zonguldak’ta her çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı kaldı.

Zonguldak’ın soğuksu semtine her çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kapalı kaldı. Kapalı olan pazar yerinde sessizlik hakim olurken, tezgahlarda boş kaldı. Halk pazarı çarşamba ve cuma günleri vatandaşın hizmetine yeniden açılacak.

Öte yandan pazarın kapalı olmasından dolayı vatandaşlar market ve manavlardan alışveriş yapmak zorunda kaldı.