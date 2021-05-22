banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...

Kısıtlama halk pazarını vurdu, tezgahlar boş kaldı

Zonguldak’ta her çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı kaldı.

Genel 22.05.2021, 14:46
Kısıtlama halk pazarını vurdu, tezgahlar boş kaldı

Zonguldak’ta her çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı kaldı.

Zonguldak’ın soğuksu semtine her çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kapalı kaldı. Kapalı olan pazar yerinde sessizlik hakim olurken, tezgahlarda boş kaldı. Halk pazarı çarşamba ve cuma günleri vatandaşın hizmetine yeniden açılacak.

Öte yandan pazarın kapalı olmasından dolayı vatandaşlar market ve manavlardan alışveriş yapmak zorunda kaldı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu