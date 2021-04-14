Kısıtlama 19.00’da başladı, İstanbullular evine yetişemedi

Korona virüs önlemleri kapsamında yeni alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle saat 19.00’da başlarken, oluşan yoğunluk nedeniyle İstanbullular kısıtlama saati öncesinde evlerine yetişemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi saat 21.00’de başlayıp saat 05.00’e kadar süren kısıtlamanın saat 19.00’da başlayacağını duyurmuştu. Yeni alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar hem araç trafiği hem de yaya trafiği oluşturdu. Otobüs duraklarında bekleyen kısıtlama öncesinde evlerine yetişmeye çalışsan vatandaşlar, oluşan yoğunluktan dolayı başarılı olamadı.