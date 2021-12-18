banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Kişisel verilerin korunmasında eğitim ve sertifika süreci başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, "Yetkili ve akademik kaynaklardan eğitim alınması ve güvenilir sertifikaların verilmesi amacıyla Personel Sertifikasyon Mekanizması oluşturuldu." dedi.

Genel 18.12.2021, 14:52
Kişisel verilerin korunmasında eğitim ve sertifika süreci başladı

ANKARA (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, ayrıca tebliğ kapsamında hazırlanan Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı'nın da yayımlandığını anımsattı.

Daha önce Türkiye'de, kişisel verilerin korunması alanındaki mevzuata ilişkin verilen eğitimler ve sertifikaların kuralları ve standartlarının açıkça düzenlenmediği için bu alanın kontrolsüz şekilde geliştiğini belirten Bilir, personel sertifikasyon mekanizması sayesinde, alanın yetkili ve akademik kaynaklardan alınacak eğitimle regüle edileceğini vurguladı.

Bilir, sertifikasyon mekanizmasının Temel Eğitim ve Sertifikasyon olmak üzere iki basamaklı planlandığı bilgisini paylaşarak, birinci basamağın, temel eğitim sürecini tamamlayanlara verilmesi planlanan Katılım Belgesi'nin alınmasına ilişkin "temel eğitim"; ikinci basamağın ise Katılım Belgesi'ne sahip olanların Veri Koruma Görevlisi unvanını kullanmasına olanak tanıyan "sertifikasyon" basamağından oluştuğunu anlattı.

KVKK tarafından Temel Eğitim ve Sertifikasyon basamaklarının net bir çizgiyle ayrılmasının öngörüldüğünü ve Veri Koruma Görevlisi Sertifikası almak isteyenler için Katılım Belgesi almanın ön şart olduğunu aktaran Bilir, Temel Eğitim programına bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin katılabileceğini, eğitimlere devam zorunluluğunun bulunduğunu ve eğitim sonunda adayların Temel Eğitim Sınavına tabi tutulacağını, sınavda başarılı olanlara Katılım Belgesi verileceğini dile getirdi.

Bilir, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olanlar arasından Veri Koruma Görevlisi Sertifika Sınavı tarihinden önceki son dört yıl içerisinde Katılım Belgesi almış olanlar veya geçerlilik süresi dolmadan Veri Koruma Görevlisi Sertifikası'nı yenilemek isteyenlerin katılabileceği Veri Koruma Görevlisi Sertifika Sınavı'nda başarılı olanların "veri koruma görevlisi" unvanını kullanmaya hak kazanabileceklerini ifade etti.

Sertifika geçerliliğinin 4 yıl olduğuna dikkati çeken Bilir, "Veri Koruma Görevlisi Sertifikasına sahip kişilerin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gelişmeleri sürekli takip ederek, bilgilerini güncel tutmaları amacıyla sertifikaların geçerlilik sürelerini sınav sonuçlarının ilanından itibaren 4 yıl olarak belirledik. Veri Koruma Görevlisi Sertifikası sahipleri 4 yılda bir sınava girip, sınavda başarılı olmaları halinde sertifikalarını yenileyebilecek." bilgisini verdi.

Bilir, başka kurum ve kuruluşlar ile yabancı ülkelerden alınmış sertifikaların geçerli olmadığına işaret etti.

"Sertifikasyon mekanizması gönüllülük esasına dayalıdır"

Tanımlanan Veri Koruma Görevlisi unvanı ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR'deki Data Protection Officer (DPO) unvanlarının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Bilir, "Her ne kadar isim olarak benzerlik taşısa da sorumluluk ve görev tanımı açısından farklılıklar arz etmektedir. Tebliğ ile getirilen sertifikasyon mekanizması gönüllülük esasına dayalıdır." dedi.

Bilir, tebliğe göre veri koruma görevlisinin, kişisel verilerin korunması alanında belirli bir sertifikaya sahip olan ve sertifikalandırıldığı program kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilen kişi olduğunu söyledi.

Bilir ayrıca, Veri Koruma Görevlisi Sertifikasına sahip olmak için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunca yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak sınavda başarılı olunması gerektiğini de anlattı.

Onay almayan kuruluşlar TÜRKAK'tan akredite olamayacak

Personel belgelendirme kuruluşlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bilir, söz konusu kuruluşlarının ilk olarak Program Kullanım Onayı için KVKK'ye başvuruda bulunması gerektiğini, herhangi bir kuruluşun, onay olmaksızın TÜRKAK'tan akredite olamayacağını ve sertifikasyon faaliyetinde bulunamayacağını anlattı.

Personel belgelendirme kuruluşlarının, KVKK tarafından yayımlanan programı güncel haliyle herhangi bir değişiklik yapmaksızın kullanması gerektiğini vurgulayan Bilir, KVKK ön izninin verilmesinin ardından, kuruluşlarla KVKK arasında bir sözleşme imzalanacağını söyledi. Bilir, sözleşmenin imzalanmasının ardından kuruluşların TÜRKAK'a akreditasyon başvurusunda bulunmak zorunda olduğunu, 6 ay içinde başvuruda bulunmayan kuruluşların ön izinlerinin geçersiz sayılacağını kaydetti.

Bilir, sertifikasyon sürecinin takibinin sağlanması için de Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sisteminin (SERTABİS) kurulacağına işaret etti.

SERTABİS'in, sertifikasyon sürecinin güncelliğini koruyabilmek ve denetimini sağlayabilmek için kamuya açık sorgulama imkanı tanıyacağını ifade eden Bilir, sistem sayesinde sertifikasyon faaliyetinin tarafsız, şeffaf ve etkin bir şekilde sürdürülmesinin sağlanmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Muhabir: İsmet Karakaş

#türkiye
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8