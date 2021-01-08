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Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı
Bursa’nın İznik ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle erik ağaçları çiçek açtı. Bazı ağaçlarda ise erik çıktığı görüldü.
Genel 08.01.2021, 15:39
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Bursa’nın İznik ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle erik ağaçları çiçek açtı. Bazı ağaçlarda ise erik çıktığı görüldü.İznik’e bağlı Yörükler Mahallesii Muhtarı Mehmet Batı’ya ait tarlada erik ağaçlarının hepsi çiçeklendi. Ağaçların üzerinde eriklerin de olduğunu gören Mehmet Batı gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren Mehmet Batı , "İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız. Ocak ayının ortasında bu durum bizi çok etkiledi" dedi.
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