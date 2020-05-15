Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı

İçişleri Bakanlığınca bazı il ve ilçe belediyelerinde gerçekleştirilen görevden uzaklaştırmaların ardından yeni görevlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturması devam eden ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık; hakkında “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturması devam eden ve gözaltına alınan Siirt'in Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz; hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt'in Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül; hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2019/1960 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muş'un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak; hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3576 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2019/120 sayılı dosyası ile yargılaması devam eden ve ayrıca Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2019/1935 sayılı soruşturması devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 15 Mayıs tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.



Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü, Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.