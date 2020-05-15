Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99905
ALTIN
387.637
DOLAR
6.9129
STERLİN
8.4256
EURO
7.4938

Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nın zirvesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nın zirvesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar için doğaya yiyecek bırakıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:04
2013 Okunma
Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı

İçişleri Bakanlığınca bazı il ve ilçe belediyelerinde gerçekleştirilen görevden uzaklaştırmaların ardından yeni görevlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturması devam eden ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık; hakkında “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturması devam eden ve gözaltına alınan Siirt'in Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz; hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt'in Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül; hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2019/1960 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muş'un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak; hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3576 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2019/120 sayılı dosyası ile yargılaması devam eden ve ayrıca Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2019/1935 sayılı soruşturması devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 15 Mayıs tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.


Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü, Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 101. yılında anıldı
Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 101. yılında anıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 belediyeye yeni görevlendirme
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 belediyeye yeni görevlendirme
Bakan Selçuk: 'Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz'
Bakan Selçuk: 'Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz'
Erkekler maske takmayı sevmiyor: 'Havalı değil, aciz gösteriyor'
Erkekler maske takmayı sevmiyor: 'Havalı değil, aciz gösteriyor'
Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Camiler ne zaman açılacak?
Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Camiler ne zaman açılacak?
Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığı
Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığı
'5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil'
'5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına '18 Mayıs'ta idari izin' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına '18 Mayıs'ta idari izin' kararı
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”
“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”
Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor
Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ
14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ
Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
Sular altında kalan ovada balık avı
Sular altında kalan ovada balık avı
Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası
Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası
YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü
YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim