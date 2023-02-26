Kış soğuğuna aldırmadan İznik Gölü’ne girdiler

Bursa’da üç arkadaş kış soğuğuna aldırmadan Türkiye’nin 5., Marmara’nın en büyük gölü olan İznik Gölü’ne girerek yüzdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şubat ayında İznik sahili piknikçi ve turistlerin akınına uğradı. İznik ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Hasan Aygün ve arkadaşları ise soğuk havada İznik Gölü’nde yüzerek keyfini çıkardı. Buz gibi suda kulaç atarak yüzen Akgün, ”Soğuk suyun insan sağlığı açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. İki yıldır yaz kış yüzüyorum. Bana eşlik eden arkadaşlarım da var. Ama benim gibi istikrar sağlayamadılar. Ama herkese bunu önermiyorum. Sakin şehir İznik ilçemiz turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ben buradan herkese sesleniyorum. Her açıdan doğal güzellikleri ile meşhur ilçemize gezi turları düzenleyerek, gelip bütün bu güzellikleri yakından görsünler" dedi.