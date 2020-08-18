Kış için kurutulan biberler yol kenarlarına asıldı
KIŞ İÇİN KURUTULAN BİBERLER YOL KENARLARINA ASILDI
Eskişehir’de kış aylarında tüketilmek üzere kurutulan biberler, yol kenarlarında bulunan demir çitlere asıldı.
Biber başta olmak üzere yaz aylarında üretilen bazı sebzeler, kurutulmak üzere güneşe bırakılıyor. Bir süre güneşte bekleyen ürünler, kuruduktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinde yoğun olarak yapılan bu işlem ile ürünler kış aylarında da tüketiliyor. Eskişehir’İn Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, çareyi yol kenarındaki demir çitlerde buldu. Evlerinde ürünleri yeteri kadar güneş ışığı ile buluşturamayan Eskişehirliler, yol kenarında bulunan metrelerce çite biber astı. Kurutulmak için ipler ile asılan biberler, bir süre burada kurumayı bekleyecek. Çevreden geçen vatandaşlar manzarayı tebessümle karşılarken, mahalleli de biberlerini burada gönül rahatlığı ile kuruttuklarını ifade etti.
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