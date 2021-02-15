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Kış Bayramıyla çocukların yüzlerini güldürecekler

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi çocukların bot ve montlarını karşılamak üzere başlatılan ‘Kış Bayramı’ projesi kapsamında Manisa’da toplanan 470 çift bot ve 281 adet mont Manisa’nın kardeş şehri Hakkari’ye ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Genel 15.02.2021, 14:18
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Kış Bayramıyla çocukların yüzlerini güldürecekler

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi çocukların bot ve montlarını karşılamak üzere başlatılan ‘Kış Bayramı’ projesi kapsamında Manisa’da toplanan 470 çift bot ve 281 adet mont Manisa’nın kardeş şehri Hakkari’ye ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesinde gerçekleştirilen törene Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, müftü yardımcıları, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz ve din görevlileri katıldı.

Daha önce ‘İlmek ilmek iyilik’ projesinde olduğu gibi ‘Kış Bayramı’ projesinde de toplanan yardımlar Manisa’nın kardeş şehri olan Hakkari’ye gönderildi.

Yapılan yardım kampanyası hakkında bilgi veren Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimizce başlatılan ‘Kış Bayramı’ kampanyasında 470 çift bot ve 281 adet montu kolilere koyduk ve hayırseverlerin bu katkılarını desteklerini muhtaç insanlara, gençlere çocuklara ulaştırmak üzere paketledik. Kadın kollarımıza, ilçe müftülüklerimize, imam-hatip arkadaşlarımıza, Kur’an Kursu hocalarımıza teşekkür ediyorum. Böyle sırt sırta, omuz omuza verildi. Elbette bunda hayırsever vatandaşlarımızın katkısı çok büyük. Hayırseverlerimiz bir bot bir mont kampanyasına büyük destek verdiler. 41 adet koli oluştu. Bu kolilerin yarısını daha önce de ‘İlmek ilmek iyilik’ projesi kapsamında olduğu gibi kardeş ilimiz olan Hakkari’ye göndereceğiz. Hakkari merkezde, Yüksekova’da, Şemdinli’de Hakkari Müftülüğümüzün organizasyonuyla dağıtılacak. Yarısını da Manisa’da bizim ilgilendiğimiz, baktığımız yetimler, yoksul ailelerimiz var. Kadın kollarımız iyi bir organizasyonla şehrimizde zaman zaman yardım organizasyonları düzenliyorlar. Sadece Hakkari’de değil, Manisa’mızın farklı ilçelerinde de müftülüklerimiz, imam hatip arkadaşlarımız, Kur’an kursu hocalarımız yardım kolileri hazırlıyorlar ve bu yardım kolilerini ulaştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 3 kurumun işbirliğiyle pandemi sürecinde kepenkleri kapanan esnaflarımıza ve oralarda çalışanlara yönelik ortak bir çalışma yapmıştık. Organizasyonlarımız devam edecek inşallah. Çok dinamik bir ekibimiz var” dedi.

Manisa’ya aşevi yapılacak

Manisa Müftüsü Soykök Manisa için projelerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Nasip olursa çok yakın bir zamanda müjde olarak da ifade etmiş olayım. Ortak, kurumlar arası işbirliğiyle Manisa’mızda Şehzadeler ilçesinde çok güzel bir aşevi hizmete girecek. Aşevi vasıtasıyla, öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize, fakir ailelere, zenginlerin, hayırseverlerin hayırlarını, iyiliklerini ulaştırmış olacağız. Biz inanıyoruz ki insana yakışan en güzel şey, iyiliktir, güzelliktir, merhamettir, vicdandır. İyilikler paylaşıldıkça hayat daha güzel olacaktır. İyilikler paylaşıldıkça daha mutlu, daha müreffeh, güçlü Türkiye olacağız. Biz yeter ki kocaman yüreklere sahip olalım. Peygamber Efendimiz (SAV) ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Bu düsturla seferber olmak, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüklerin önüne geçmek elzem. Güzel haberler almak için, güzellikleri çoğaltmak gerekiyor. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. 3 aylar içerisindeyiz. Manevi bir atmosfer içerisindeyiz. 3 aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayı bize verilmiş bir imkan ve fırsat. Özellikle pandemi sürecinde oldukça zorlandık, bu süreç bizleri sadece ekonomik anlamda değil manevi anlamda da yordu. Bu 3 ayların, bu mübarek zaman diliminin bize bir neşe katacağını, bize bir huzur getireceğine inanıyorum. İnşallah bu doğrultuda da üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Perşembe akşamı da nasip olursa Regaip Kandilimizi idrak edeceğiz. Şimdiden sevgili vatandaşlarımızın kandillerini tebrik ediyoruz.”

"Hayırlara vesile olur inşallah"

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz, “Kış Bayramı projemizde toplanan malzemeleri onurlu, gururlu bir şekilde uğurlayacağız. Çok güzel yardımlarımız oldu. 470 çift bot, 281 adet mont olmak üzere kadın kollarımız, gönüllülerimiz, ilçe müftülüklerimiz sayesinde bu güzel projemizi sonlandırıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha önce de ‘İlmek ilmek iyilik’ projemizde de toplanan yardımları teslim etmiştik. Hakkari bizim kardeş şehrimiz. Yardımları oraya yönlendiriyoruz. İnşallah güzel günlerde giymeleri nasip olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cezaevi Vaizi Aziz Yavuz tarafından yaptırılan dua sonrası yardım kolileri Hakkari ve Manisa’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
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