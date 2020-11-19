Kış ayının vazgeçilmezi ıhlamurun kolonyasını yaptırdı, siparişlere yetişemiyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Muzaffer Eren (61) ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yaptırdığı çam ve ıhlamur kolonyalarının siparişine yetişemiyor.

Kamu kurumundan emekli olduktan sonra Yenice ilçesinde 15 yıldır esnaflık yapan Muzaffer Eren (61) pandemi sürecinde çam ve ıhlamur aromalı kolonya yaptırmaya karar verdi. Adapazarı’nda bir fabrika ile anlaşan Eren, hem ilçe ile özdeşleşen hem de özellikle nezle ve gribe karşı akla gelen ilk çözümlerden olan ıhlamurlu kolonyanın siparişine yetişmekte zorlanıyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Muzaffer Eren, pandemi sürecinde Yenice ile alakalı neler yapabileceğini düşünmeye başladığını belirterek, “Aklıma Yenice’nin ormanları, çam ağaçları geldi. Yenice’miz ıhlamur ağaçları ile çam ağaçlarıyla meşhur doğası ve havasıyla meşhur ormanlarımız var. Düşündüm, taşındım. Yenice için ıhlamur kolonyası ve çam kolonyası aklıma geldi. Nasıl yapabiliriz diye planlar projeler kurduk iki aydan beri. Sonra Adapazarı’nda bir kolonya fabrikasıyla anlaştım” dedi.

Özellikle gurbette yaşayanların kolonyalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Eren, “Şu an kolonyaları 10 günden beri piyasaya yetiştiremiyoruz. Yenice nüfusu merkez ve köyleri ile şu an 20 bin ama Yenice dışında gurbette bulunan sayısı 40 bini aşkın; Almanya’da, İstanbul’da, Antalya’da ve tüm vilayetlerde Yenice’de hemşerilerimiz var. Sosyal medyadan duymuşlar. Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum. İnşallah daha da iyi olacak. İleride daha güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

Çam ve ıhlamur kolonyaları için patent başvurusunda bulunduklarını kaydeden Eren, 15-20 gün içerinde sonuç alacaklarını söyledi.

Çam ve Ihlamur kolonyalarının pandemi döneminde çokça tercih edildiğini dile getiren Eren, “Gurbetteki arkadaşlarımız da memleketimizden böyle bir kolonya çıkmış diye bizden yoğun bir şekilde talep var. Ham maddesi bunun yurt dışından geliyor. Alkolle yapılıyor. Esansının hammaddesi ıhlamur aroması ve çam aromasından yapılıyor. 70 derece keskin bir kolonya. Biz bunu Yenice’nin tanıtımı için yaptırdık” ifadelerine yer verdi.