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Kış ayında ortaya çıkan yılan korkuttu
Bursa’nın İznik ilçesinde tarlasını süren çiftçi, kış ortasında gördüğü 2 metrelik yılan karşısında şok yaşadı.
Genel 24.01.2021, 09:54
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Bursa’nın İznik ilçesinde tarlasını süren çiftçi, kış ortasında gördüğü 2 metrelik yılan karşısında şok yaşadı.İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi’nde tarlasını süren Şaban Yavaş (50), 2 metre boyundaki yılan ile karşılaşınca panik yaşadı. Yavaş, elindeki sopa ile hayvanı etkisiz hale getirdi. Daha sonra baygın olan yılanla fotoğraf çekinen Yavaş, yılanı yeniden doğal hayatına saldı.