Kış ayında denize girdi

Kozlu ilçesinde esnaflık yapan Atanur Öner, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Atanur Öner, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Dakikalarca denizden çıkmayan Öner’i gören vatandaşlar da büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından Atanur Öner, bir süre sonra denizden çıkarak plajda güneşlendi. Atanur Öner, "Ben soğuk havada fırsat buldukça denize giriyorum. Hiç üşümüyorum. Artık vücudum alıştı. Ben denize girmeyi en çok kış ayında seviyorum. Deniz tertemiz oluyor. İnşallah yaz ayında da sizler girersiniz" dedi.