banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bu hamle gıda fiyatlarını düşürebilir mi?
Bu hamle gıda fiyatlarını düşürebilir mi?
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı!
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı!

Kırşehirli şehit son yolculuğuna uğurlanacak

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur’un Medetsiz köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Genel 17.08.2021, 12:47
Kırşehirli şehit son yolculuğuna uğurlanacak

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur’un Medetsiz köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer’in ağabeyi Hasan Tuncer’in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer’in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, öğle namazını müteakip Medetsiz Köyü Cami’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Yorumlar (0)
28°
açık