Kırşehir’in yeni valisi görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığı görevinden Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara, görevine başladı.

Çankaya Kaymakamlığı görevinden Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara, valilik binası girişinde il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı. Polis Tören Birliğini selamladıktan Valilik Toplantı Salonu’na geçen Buhara, sıcak karşılama, yakın ilgi ve alakaya teşekkür etti. Yardımlaşmayı, paylaşmayı ve insanlığın huzur içinde yaşamasını esas alan Ahiliğin merkezi, fikirleriyle Türk kültür ve medeniyetinin hamurunu yoğuran, hoşgörünün, sevginin, bilimin ve Türk dilinin öncülerine ev sahipliği yapan ozanlar diyarı Kırşehir’e vali olarak atanmaktan onur duyduğunu belirten Vali Buhara, kenti yakından tanıyarak var olan potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye gayret göstereceklerini söyledi.

Kırşehir’in her alanda kalkınmasını devam ettirmesi için çalışacağını vurgulayan Vali Buhara, "Milletvekillerimizin destekleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ve değerli basınımızın katkıları ile toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte ortak bir sinerji ortaya çıkartarak, Kırşehir’in bugününe ve yarınlarına hep birlikte katkı vereceğiz" dedi.