Kırşehir’de esnaf kaya tuzu ile geçimini sağlıyor

Deniz suyu veya tuzlu göl suyunun buharlaşmasından oluşan tortul kayaçlarda meydana gelen kaya tuzu ile Kırşehir’de 4 esnaf el işçiliği emekleriyle geçimini sağlıyor.

Özellikle pandemi döneminde rağbetin arttığı kaya tuzu, bir çok sektörde kullanılması ve faydaları ile biliniyor. Merkeze bağlı Tepesidelik köyü alanı içerisinde yer alan ve Türkiye’nin yılda 50 bin ton tuz ihtiyacını karşılayan tuz mağarasında da kentteki 4 esnaf geçimini sağlıyor. Esnaf Bektaş Uçar; kaya tuzu lambaları satışının çok olduğunu özellikle astım hastalarının kaya tuzundan yapılan lambaları tercih ettiğini söyledi. Saffet Çakır da yemeklerde de kaya tuzunun kullanıldığını ve insanların süs eşyası olarak da kaya tuzunu tercih ettiğini belirtti. Yaklaşık 15 yıldır kaya tuzu işlemesi yaptığını aktaran Duran Çiçek ise; “Kaya tuzundan salça ve turşu yapılıyor. Ben akşama kadarki çalışmamda tuz içerisindeki siyahlıkları ayırıyorum. Tuz içerisinde 85 farklı minareli var” dedi.

Türkiye’nin yılda 50 bin ton tuz ihtiyacını karşılayan tuz mağarasının tarihi 7 bin yıl öncesine dayanıyor. Kış mevsiminde karayollarının tuzlanması, biblo yapımların, lamba abajur, vazo yapımlarında kullanılan tuzların erişimi Kırşehir’de yer alıyor. Türkiye’de, tornada dönen tek kaya tuzunun varlığı olması da önemli bir özellik olarak biliniyor.