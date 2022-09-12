Kırşehir’de Ahilik Haftası coşkuyla başlatıldı

Kırşehir’de, ’Halka Hizmet, Hakka Hizmet’ sloganıyla 12-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri başlatıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünden başlatılan yürüyüş sonrası Cacabey Meydanında çelenk sunumu yapıldı. Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesinde şehir protokolü haftanın açılışı nedeniyle dua etti. Ahi Evran Külliyesinde yapılan duaya Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf Sanatkârlar ve Kooparatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Siyasi Partilerin temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Şehirde bulunan bürokratlar, esnaflar ve vatandaşlar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen açılış programına kortej halinde yürüdü. Yürüyüş, Mehter Takımı eşliğinde yapıldı. Programın açılışında konuşan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir’de esnaf ve sanatların kutlamaları önemsediğini ve ’Ben değil, Biz’ anlayışı ile programlara katkı sunduğunu söyledi. Esnaf Sanatkârlar ve Kooparatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın Ahilik hakkında bilgilendirme yaptığı programda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, "Kırşehir sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle ülkemizin müstesna şehirlerinden birisidir. Özellikle Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi ile Osmanlı’nın kuruluş dönemlerinde çok önemli tarihi ve toplumsal gelişmelere sahne olmuş, Ahi Evranı-ı Velinin yanı sıra Aşık Paşa, Yunus Emre, Ahmed’i Gülşehri, Süleyman’ı Türkmani, Hacı Bektaş-ı Veli, Şeyh Edebali gibi Türk dilinin, edebiyatının, kültürünün ve tasavvufunun öncü isimlerine de ev sahipliği yapmıştır" dedi.

Vali Buhara, "Ahi Evran, bu şehre ruhunu üflemiştir. Bu sebeptendir ki bu şehrin ruhunda Ahilik vardır. Kırşehir olarak Ahi Evran-ı Veli gibi bir değere sahip olmaktan bahtiyarız. Bazı şehirler bazı isimlerle birlikte zikredilirler. Medine’nin Peygamber Efendimizle, İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet’le, Konya’nın Mevlana Hazretleri ile birlikte anıldığı gibi Kırşehir’de Ahilik Müessesinin kurucusu Ahi Evran-ı Veli ile birlikte anılagelmektedir. Kırşehir’den bahsedilince Ahi Evran-ı Veli’yi hatıra getirmemek mümkün değildir. Ahi Evran’ın yaptıkları sadece Kırşehir’i değil bütün bir Anadolu’yu, hatta daha geniş coğrafyaları ilgilendirmektedir. O kurduğu Ahilik Teşkilatıyla ve sahada verdiği mücadele ile Anadolu’nun Türklere yurt yapılmasında, bu coğrafyanın vatana dönüştürülmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir. Anadolu’ya gelmiş olan Ahi Evran; Konya’da, Kayseri’de, Denizli’de ve son olarak şehadetine kadar ikamet ettiği Kırşehir’de, Ahilik değerleri çerçevesinde esnaflarımızı örgütleyerek yeni bir oluşumun, Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu olmuştur" diye konuştu.

Ahilik Haftası etkinlikleri Kırşehir merkezli ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.