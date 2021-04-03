Kırmızıya dönen İzmir’de cumartesi günü yine sokaklar boşaldı

Korona virüs risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek risk grubunda yer alan İzmir’de dün akşam itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kentte Cumartesi günleri yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamada kentin kalabalık sokak ve meydanlarının yanı sıra, işlek caddeler de boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre turuncu renk ile yüksek riskli iller arasından vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasına dahil olan İzmir’de, hafta sonu için uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cumartesi günü de kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü.

Kordon ve Gündoğdu Meydanı havadan görüntülendi

Kısıtlama dışındaki günlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen ve kalabalık görüntülerine alışkın olduğumuz Gündoğdu Meydanı ve Kordon boyu, bu cumartesi günü boş kaldı. Boş kalan Gündoğdu Meydanı ve Kordon, drone ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri denetimde

Risk haritasında kırmızı renk kategorisinde yer alan İzmir’de cumartesi günleri yeniden kısıtlama uygulanmaya başlanmasıyla birlikte polis ekipleri de sokak ve caddelerde denetim yaptı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Alsancak Garı önünde uygulama yaptı. Gerçekleştirilen denetimde sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis denetimlerinde mesleği gereği sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlardan Mustafa Özdil, "Bir an önce tekrardan turuncu sonra da maviye dönmek temennimiz. Kurallara uymak, maske, mesafe, hijyene önem vermek gerekiyor" açıklamasında bulundu. Rojhat Yılmaz isimli vatandaş da, "İnsanlar çok dikkatsiz. Tedbirler, basite indirgenecek şeyler değil; dikkat edilmesi lazım" sözlerine yer verdi.

Kırmızı kategoride yer alan İzmir’de dün akşam 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.