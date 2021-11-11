'Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler' animasyon sevenleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Yönetmen koltuğuna Ahmet Kapucu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ahmet Kapucu'nun kaleme aldığı "Aşk Yolunda" adlı filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur Güzel ve Bora Cengiz rol alıyor.

Seçil Çömlekçi'nin 2019'da yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

"Seni Bulacam Oğlum!"

Haftanın yerli komedi filmleri arasında yer alan "Seni Bulacam Oğlum!" da birlikte biriktirdikleri paraları alıp ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediniyor.

Yönetmenliğini Gökhan Yıkılkan'ın üstlendiği filmde Yıkılkan'ın yanı sıra Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Fulden Akyürek ve Çetin Altay oynuyor.

"Dün Gece Soho'da"

Dünya prömiyerini bu yıl Venedik Film Festivali'nde yapan "Dün Gece Soho'da", 1960'ların müziğine, gece hayatına, moda dünyasına ve Londra'ya yazılmış nostaljik bir sinemasal mektup olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Edgar Wright'ın yönettiği korku türündeki film, moda tasarımı tutkunu Eloise'in, kendini bir anda 1960'ların Londra'sında bularak müzik piyasasında yükselmeye çalışan Sandy ile karşılaşması sonucu gelişen olayları anlatıyor.

"4N1K Düğün"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Coşkun'un üstlendiği "4N1K Düğün", Büşra Yılmaz'ın aynı isimli kitabından beyazperdeye uyarlandı.

Romantik komedi türündeki film, düğüne saatler kala hafızasını kaybeden sevgilisinin aşkını tekrar kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor.

"The Addams Family 2"

Sinemaseverler tarafından beğeni kazanan ürkütücü aile "Addams" animasyon komedi türündeki devam filmiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Aile bağlarını kuvvetlendirmek için macera dolu bir tatile çıkan Addams Ailesi'nin hikayesini konu edinen "The Addams Family 2"de Morticia ve Gomez, çocuklarının büyüdüğü, aile yemeklerini geride bıraktıkları yaşa geldikleri ve tamamen karmaşık hayatlarıyla uğraştıkları bir rolde yer alıyor.

"Cin Çarpılması"

Onur Aldoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Cin Çarpılması", kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor.

"Af"

Cem Özay'ın Artvin'in Gürcistan sınırında, Macahel Vadisi'nin bir dağ köyünde çektiği ilk uzun metrajı "Af", Karadeniz bölgesinde benzerlerinin çok fazla yaşanmış olduğu bir olayı ele alıyor.

Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper'in rol aldığı film, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmayı anlatıyor.

"Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler"

Klasikleşmiş "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" masalını farklı bir olay örgüsüyle odağına alan Güney Kore yapımı "Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler" adlı animasyon türündeki film, babasını kurtarmak isteyen Prenses ile bir kara büyü sonucu cüceye dönüşen yedi prensin hikayesini izleyicinin beğenisine sunuyor.

"Rifkin'in Festivali"

85 yaşındaki ünlü yönetmen Woody Allen'ın yeni fimi "Rifkin'in Festivali", San Sebastian Festivali'ne gidip etkinliğin, güzelliğine ve çekiciliğine kapılan Amerikalı evli bir çiftin hikayesini konu ediyor.