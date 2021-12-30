’Kırmızı kod’ uyarısının yapıldığı Antalya’da bir binanın çatısına zarar verdi

‘Kırmızı kod’ uyarısının yapıldığı Antalya’da bir binadan kopan çatının parçaları park halindeki otomobillere zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerine ‘kırmızı kod’ uyarısı yaparken, merkeze de uyarı yapmıştı. Dün gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2184 Sokak’taki 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan duvar ve diğer malzemeler bahçedeki park halindeki araçların üzerine düştü. 5 otomobilinin zarar gördüğü olayda binanın duvarındaki bazı klima motorlarının da yerinden koptuğu gözlemlendi. Binanın çatısı, kopan klima motoru ve dökülen duvar parçaları cep telefonu kamerasına yansıdı.