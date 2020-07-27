Kırmızı ışıktaki "Maskeni tak" uyarısına uyan yok
ADANA’DA SON GÜNLERDE YENİ TİP KORONA VİRÜS VAKALARININ ARTMASI NEDENİYLE KIRMIZI IŞIKLARIN ÜZERİNE ‘MASKENİ TAK’ YAZILARAK VATANDAŞLAR UYARILMAK İSTENSE DE SÜRÜCÜLERİN BİLE BUNA UYMADIĞI GÖRÜLDÜ.
Adana’da son günlerde yeni tip korona virüs vakalarının artması nedeniyle trafikte kırmızı ışıkların üzerine ‘Maskeni tak’ yazılarak yapılan uyarılara vatandaşların uymadığı gözlendi.
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde Adana’da vatandaşların evde kalması için kırmızı ışıklara ‘evde kal’ ve ‘eve git’ uyarısı yazıldı. Yeni normale geçilmesinin ardından camilerden vatandaşların maske takarak sosyal mesafeye dikkat etmesi uyarısı da yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Adana’nın bir gün içeresinde en çok vaka görülen iller arasında olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlara yeni bir uyarı daha geldi. Adana Valiliği sürücülerin ve yayaların sokağa çıktığında en çok karşılaştığı trafik ışıklarına ‘Maskeni tak’ uyarısını yazdırdı. Ancak buna rağmen hem vatandaşların hem de sürücülerin büyük bir kısmının maske takmadığı, takanların da koluna ve çenesine taktığı ya da çantasında taşıdığı görüldü. Bazı vatandaşların ise kamerayı görünce maskesini taktığı ya da düzelttiği görüldü.
Maske takmayan sürücü ve vatandaşların havanın çok sıcak olduğunu belirterek, bunaldıklarını söylemesi dikkat çekti.
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