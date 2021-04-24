Kırmızı bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı bülten kimlere çıkarılır? Bülten çeşitleri..

Interpol, Adalet Bakanlığı'nın THODEX'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi talebi üzerine harekete geçti.

2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer hakkında, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Bu gelişmenin ardından kırmızı bülten ile ilgili bilgiler tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, 'Kırmızı bülten nedir?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Kırmızı bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı bülten kimlere çıkarılır? İşte, kırmızı bülten hakkında bilgiler...

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Kırmızı Bülten, bir ülkenin adli makamları tarafından aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkartılmaktadır. Aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

Difüzyon Mesajı ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemektedir. Bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.

DİĞER BÜLTEN ÇEŞİTLERİ

Mavi Bülten: Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin yardımcı bilgilerin toplanması amacıyla düzenlenen bültendir.

Yeşil Bülten: Sabıkalı ve suç işlemeye eğilimli şahıslar hakkında uyarı ve istihbarat mahiyetli bilgilerin üye ülkelere iletilmesini amaçlayan bültendir.

Sarı Bülten: Özellikle çocuklar başta olmak üzere kayıp şahısların yerlerinin tespiti ile kimlikleri belirsiz olanlara kimliklerini ispat etmekte yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bültendir.

Siyah Bülten: Buluntu cesetlerin kimliklerinin tespiti amacıyla düzenlenen bültendir.

Turuncu Bülten: Güvenliği tehdit eden gizli silah, bombalı paket ve diğer tehlikeli maddeler hakkında polis teşkilatlarını, kamu kuruluşlarını ve uluslararası teşkilatın bilgilendirici ve uyarıcı mahiyette düzenlenen bültendir.

Mor Bülten: Spesifik ve özel bir yöntemle işlenen suçların detayları ile açıklandığı bülten türüdür. Bu yolla üye ülkeler bilgilendirilerek benzer tür suçların işlenişinde önleyici tedbirler almak ve aynı tür suçu işleyen suçlular arasında irtibat kurularak yakalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.