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Kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi çalışanları, yapılacak olan toplu iş sözleşmesinin müzakere süreciyle ilgili bir araya gelerek hastane önünde basın açıklaması yaptı. Hastane önünde bir araya gelen hastane çalışanları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi hiçe sayarak basın açıklamasına katıldı.

Genel 25.02.2021, 17:32
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Kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi çalışanları, yapılacak olan toplu iş sözleşmesinin müzakere süreciyle ilgili bir araya gelerek hastane önünde basın açıklaması yaptı. Hastane önünde bir araya gelen hastane çalışanları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi hiçe sayarak basın açıklamasına katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi çalışanları, yapılacak olan toplu iş sözleşmesinin müzakere süreci ile ilgili basın açıklaması yapmak için hastane önünde toplandı. Çok sayıda hastane çalışanının katıldığı basın açıklamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle son aylarda kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da sağlık çalışanlarının sosyal mesafe kuralına uymayarak yaptığı basın açıklamasında Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon Şube Başkanı Osman Çavuş, basın toplantısını mecburiyetten yaptıklarını söyledi.

Çavuş, KTÜ Farabi Hastanesi ve Diş Hekimliği işyerinde çalışan bin 100 civarında işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi müzakeresinin 90 günlük kanuni süreci dolduğunu ifade ederek, “Ülkemiz içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreç devam ederken, bir taraftan covid-19 salgını, bir taraftan terör bir tarafta şehitlerimiz bir tarafta ekonomik sıkıntılar bir tarafta Yunanistan’ın tahrik edici eylemleri gündemde yerini korurken bu basın toplantısını yapmak zorunda kaldığımız için yapıyoruz. KTÜ Farabi Hastanesi ve Diş Hekimliği işyerinde çalışan bin 100 civarında işçimizi kapsayacak toplu iş sözleşmesi müzakeremizi 90 günlük kanuni sürecini doldurmuştur. Toplu iş sözleşmesi müzakeresinde bize verilen teklif asgari ücret yüzde 2 olmuştur. Bu teklif kabul edilebilirlikten uzak onur kırıcı bir tekliftir. Sırf uzlaşı olsun diye konu, şehrimizde arabuluculuk yapabilecek milletin vekillerine, STK başkanlarına, İçişleri bakanımıza, bazı vekillere ve siyasilere bildirilmiştir. Bu açıklama sonrasında Rektörümüz başkanlığında yaptığımız toplantıda yüzde 2 oranın, yüzde 4 kamu çerçeve TİS, yılda 5 artı 5 ikramiye, 10 artı 10’a çıkarılmıştır. Sosyal hizmet zammı her ay 150 lira olarak bize teklif edilmiş, verilen rakam brüt olup maaşlarda çok küçük bir yükselme yapmıştır. Bu teklifin iyileşmesi için diyalog yolunda devam ettik. Biz sadaka istemiyoruz, İnsanca yaşamak için hak ettiğimiz ücreti istiyoruz. Bu iş yerinde aynı işi yapan, aynı okulu bitiren, aynı yoğun bakımdaki mesai arkadaşlarımızın ücretini istiyoruz. Biz KTÜ rektörlüğünde çalışan işçi arkadaşlarımızın aldığı ücreti istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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