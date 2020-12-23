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Kirmasti Deresi’nde setler yükseliyor
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kirmasti deresi projesinde suyun akışının sağlanacağı setler yükselmeye başladı.
Genel 23.12.2020, 12:46
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kirmasti deresi projesinde suyun akışının sağlanacağı setler yükselmeye başladı.
Haziran ayında temelinin atılmasıyla birlikte çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülen Kirmasti deresi çevre düzenleme projesinin dere tabanında yapılan ilk etap kaplama çalışmalarının ardından suyun düzenli bir şekilde akışının sağlanacağı 3 metrelik setlerin imâlatına da başlandı. Kentsel kimliğe ve modern hayata katkıda bulunacak sağlıklı bir çevre oluşturulması maksadıyla hazırlanan projenin 2021 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanılıyor.Belediye Başkanı Mehmet Kanar, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, projenin 1620 metre uzunluğunda, 520 metre dere yatağı düzenlemesi ve temel perde, 20 bin metrekare taban kaplaması, 3 metre yüksekliğinde 40 metre dere yatağı iç açıklığına sahip olacağını, peyzaj ve yürüyüş alanlarıyla birlikte ilçeye değer katacağını belirtmişti.
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