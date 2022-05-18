Kırklareli’nin 47. Valisi göreve başladı

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kırklareli Valiliği atanan Birol Ekici göreve başladı.

Valilik Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kırklareli Valiliği görevine atanan Birol Ekici bugün göreve başladı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Amirleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Valilik Personeli tarafından Valilik Binası önünde karşılanan Vali Ekici, karşılama mangasını selamlayarak, Valilik Makamına geçti. Vali Ekici, Valilik makamında göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra “Hayırlı olsun” a gelen misafirlerini Makamında ağırladı.

Vali Ekici Kırklareli’nde göreve başlamasının ilk dakikalarında gazeteciler ile görüşerek, Kırklareli Valiliği görevindeki ilk duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı.

Ekici “3 yıl heyecanla yürüttüğüm Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini görevini Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atandım. Bu önemli sorumluluğu tebliğ eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkür ederim. Burada da yine önceki görevlerimde olduğu gibi heyecanla çalışmaya devam edeceğim benden önce 4 yıl önce görev yapan valimize teşekkür ederim yeni görev yerinde Şırnak da başarılar dilerim. Bu bir bayrak yarışı sayın valimizden aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüz ile çalışacağım” dedi.

7 gün 24 saat çalışacağını vurgulayan Vali Ekici “Ekonomide, sanatta, sosyal, kültürde, turizm de hep birlikte götüreceğiz. Biz aldığımız bayrağı daha ileriye bir başka arkadaşa devredeceğimize inanıyorum. Hizmet anlayışımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile çalışacağız kimseyi geride bırakmayacağız. Şehrimizde ki bütün insanları kucaklayacağız, bize muhtaç olan herkese yardımcı olacağız, kapımız 24 saat olacak ben heyecanla 7 gün 24 saat çalışacağım. Çalışırken şehrimizi inşa edeceğiz. Şehrimizi inşa ederken tabi gönlümüzdeki aşk ve sevda şehrimize yansıyacak” şeklinde konuştu.