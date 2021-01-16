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Kırklareli’ne yılın ilk karı yağdı
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Genel 16.01.2021, 18:04
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Balkanlar’dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.
1°
light rain and snow
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|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
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|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
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|33
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|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
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|32
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|30
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|15
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|18
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|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
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|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
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|19
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|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
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|16
|16
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|18
|15
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