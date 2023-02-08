Kırklareli’nden deprem bölgelerine ilaç desteği

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen depremler sonrası Kırklareli’nde toplanan tıbbi yardım malzemeleri tır ile yola çıkıyor.

10 ili etkileyen depremler sonrası Kırklareli merkez ilçelerde başlatılan kampanyada tıbbi malzemeler toplandı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplanarak paketlenen tıbbi yardım malzemeleri tıra yüklendi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerinde çok sayıda ilaç, serum, tıbbi malzeme ile ilgili destek çalışmaları başlatıldığını vurgulayarak, “Bugün güzel bir işbirliği örneği sergiliyoruz. Kırklareli ilinden deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerinden çok sayıda ilaç, serum, tıbbi malzeme ile ilgili destek için çalışma başlattık. Valiliğimizce koordine edilen tır aracıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesinde, Babaeski ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden malzeme ekipman hazırlandı ve bunlar deprem bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza ulaşacak. Sağlık Bakanlığının orada belirledikleri depolara teslim edilecek” dedi.

Kırklareli’ndeki UMKE ve 112 ekiplerinin deprem bölgesinde görev aldığını ifade eden Cerit, “UMKE ve 112 ekiplerimiz orada. 7 tane kurtarma ekiplerimiz solucan deliklerinde aktif kurtarma yapıyor” şeklinde konuştu.

Cerit, bu zorlu günlerde Kırklarelili vatandaşların duyarlılığı için teşekkür etti.