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Kırklareli’nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli’nde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Genel 22.03.2021, 16:13
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Kırklareli’nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli’nde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış kent merkezi ile tüm ilçelerde etkili olurken yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığı 5 derecenin ölçüldüğü Kırklareli’nde yağışın 25 Mart Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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şiddetli yağmur