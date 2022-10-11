Kırklareli’nde kreşler denetlendi

Kırklareli İl Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğünce özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi.

Kırklareli İl Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi. Aralıklarla devam eden denetim sayesinde çocukların sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda kreş ve gündüz bakımevi hizmeti almaları amaçlanıyor.