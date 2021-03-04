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Kırklareli’nde kovid-19’a karşı dinamik denetim süreci başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kontrollü Normalleşme Döneminde uygulamaya geçilen “Dinamik Denetim Süreci” ile ilgili başlatılan denetimlere katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sağlık Bakanlığının 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka artış tablosunda kentin yüksek risk kategorisinde olduğunu vurgulayarak, salgınla herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Genel 04.03.2021, 17:42
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Kırklareli’nde kovid-19’a karşı dinamik denetim süreci başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kontrollü Normalleşme Döneminde uygulamaya geçilen “Dinamik Denetim Süreci” ile ilgili başlatılan denetimlere katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sağlık Bakanlığının 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka artış tablosunda kentin yüksek risk kategorisinde olduğunu vurgulayarak, salgınla herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede "Dinamik Denetim Süreci’nin başladığını söyleyen Vali Bilgin dinamik bir şekilde herkesin birbirini denetlemesi gerektiğini vurguladı. Vali Bilgin, "Kovid-19 dünyada yaşayan herkes için bir problem. O nedenle hep birlikte dinamik bir şekilde bir birimizi denetleyelim ki, bu sürecin hepimize zarar vermeden atlatılmasını sağlayalım. O nedenle birlikte hareket etmek gerekiyor, birlikte süreci yönetmek gerekiyor, birlikte süreci yaşamak gerekiyor" dedi.

“Hep birlikte düşük riske indirebiliriz”

Kurallara uyarak riski en aza indirilebileceğini dile getiren Bilgin, “Hep birlikte kurallara uyarak iş yerlerini kapatmaya da ihtiyacımız olmaz ve vatandaşlarımız da mağdur etmemiş oluruz. O nedenle bizim mutlaka ve mutlaka süreci yönetirken artık temizlik, maske ve mesafe kurallarına tam riayet ederek, devletimizin koyduğu kurallara uymamız gerekiyor. Kentimizde maalesef iki haftada yüzde 100’e yakın vaka artışı oldu. Biz şuanda yüksek riskli bir iliz. Hep birlikte düşük riske indirebiliriz. Bu da hepimizin gayretiyle olur ancak. O nedenle hep birlikte dinamik denetim sürecini yöneteceğiz. Başka çaremiz yok. Yoksa çok yüksek riske geçtiğimizde yanı başımızda Edirne ilimiz bu kapsamında biliyorsunuz iş yerleri kapalı. İki haftada bir bu değerlendirmeye alınacak. Biz de iki hafta sonra çok yüksek riske girme durumumuz olduğunda bu bizim için hakikaten çok zor bir durum olur” ifadelerini kullandı.
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