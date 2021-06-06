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Kırklareli’nde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim

Kırklareli’nde, Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Genel 06.06.2021, 10:59
Kırklareli’nde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim

Kırklareli’nde, Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de başlamıştı. Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında olan ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.
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